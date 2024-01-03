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"Кинжалы" по Киеву Россия выстреливала последними: сколько атак РФ еще ждать

Яна Ставская
3 января 2024, 01:00
Россия имеет ограничения по применению "калибров".
'Кинжалы' по Киеву Россия выстреливала последними: сколько атак РФ еще ждать
Украинцам следует готовиться к новым ударам России в ближайшие дни / коллаж Главреда. Фото: ГСЧС

Украине следует ожидать по меньшей мере еще нескольких комбинированных атак со стороны России. При этом в своей тактике РФ делает ставку на истощение ПВО, чтобы "Кинжалы" нечем было перехватывать, рассказал в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, как по запасам, которые Россия создала до сих пор, так и по возможности производства "Кинжалов", речь идет о десятках таких ракет.

"Поэтому логично ожидать по меньшей мере несколько подобных массированных атак, ведь именно такой реальный запас РФ способна накопить", - считает Мельник.

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Он отметил, что в атаке на Киев 2 января "Кинжалы" применяли последними.

"Расчет россиян, очевидно, был на то, что волны беспилотников, а затем крылатых и баллистических ракет истощат украинскую систему ПВО. Потому что запас ракет противовоздушной обороны не безграничен, нужно время на перезагрузку, и они, вероятно, рассчитывали, что на момент пуска "Кинжалов" их просто нечем будет перехватывать", - пояснил Мельник.

А вот по применению "Калибров" у россиян есть определенные ограничения в количестве пусковых установок.

"Россияне вынуждены учитывать ограничения их наличия, необходимость сохранения стратегического резерва и возможность восстановления ракет промышленной мощностью", - ответил Мельник.

Алексей Мельник

Алексей Мельник-содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

По словам Олега Жданова, такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто. Эксперт заявил, что россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины.

"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные ... Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - заметил Игнат.

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