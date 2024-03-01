Франция передаст ВСУ сотню дронов Delair: когда их отправят в Украину

Глава французского Минобороны не сообщил, какие именно дроны получат ВСУ. Но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46.

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Франция закупит для ВСУ сотню дронов Delair / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/SebLecornu

Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом", - написал Лекорню в Twitter.

По его словам, французский военно-промышленный комплекс получит заказ на изготовление двух тысяч таких беспилотников – для французской и украинской армий.

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"В общей сложности в нашей оборонной промышленности будут заказаны две тысячи дистанционно управляемых беспилотников. Для нужд наших войск и потребностей Украины", — отметил Лекорню.

Глава французского Минобороны не сообщил, какие именно дроны получат ВСУ. Но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46.

Франция закажет у Delair 100 беспилотников / Фото: twitter.com/SebLecornu

Дрон Delair / Фото: twitter.com/SebLecornu

Этот беспилотник самолетного типа способен пролетать около 100 км и нести нагрузку до 5 кг, при этом он способен приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 80 на 20 метров.

Дроны Delair - что о них известно Компания Delair - один из ведущих мировых производителей дронов. Производит несколько моделей разведывательных беспилотников дальностью полета от 8 до 100 км. Компания предлагает своим клиентам беспилотники DT46, DT26 Line и UX11. Беспилотники разрабатываются для пограничного контроля, разведки и специальных операций. В Delair говорят, что "дроны рассчитаны на постоянное использование в любое время года, надежны и легко ремонтируются и оснащены качественными датчиками, передает Милитарный. Также следует отметить, что эту компанию армия Франции избрала для создания ударных беспилотников.

Программа направлена на быстрое создание французских недорогих телеуправляемых ударных дронов, которые будут просты в использовании и способны поражать легкие цели на дальности в пределах 5 километров.

Поставка современных дронов Украине

На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания. Коалиция также взяла на себя задачу разминирования украинской территории, привлекая 20 стран.

Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году. Великобритания вместе с Латвией возглавит коалицию беспилотников. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Украина может произвести более одного миллиона дронов для нужд Вооруженных Сил. Все зависит от технических характеристик аппаратов. Рынок значительно развился и может работать на большем объеме, чем предусмотрено сметой, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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