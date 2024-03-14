В Бундестаге "отгремело" заседание по Taurus для ВСУ: не обошлось без скандала

Немецкий Бундестаг в очередной раз отклонил резолюцию о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины. "Против" проголосовали 538 депутатов.

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"Против" отправки Украине ракет Taurus проголосовали 538 депутатов Бундестага / коллаж Главред, фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

В четверг, 14 марта 2024 года, 538 немецких депутатов проголосовали "против" поставки дальнобойных крылатых ракет модели Taurus для нужд ВСУ (только 31 человек поддержал соответствующее решение). Об этом в четверг, 14 марта, сообщило издание Bild.

"Принято решение: Германия и в дальнейшем не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus", — говорят немецкие журналисты.

Они уточнили, что в Евросоюзе уже второй раз требовали поименного голосования и призвали федеральное правительство ФРГ "немедленно" передать такое дальнобойное оружие Украине. Однако, как добавляют в Bild, канцлер Германии Олаф Шольц отвергает такую возможность.

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Более того, перед голосованием прошли дебаты, в рамках которых выступил лидер фракции партии СДПГ (одной из правящих сейчас) в Бундестаге Рольф Мютцених. Он похвалил своего однопартийца Шольца, который "несет ответственность" и сохраняет "благоразумие и баланс".

"Я думаю, нам следует сконцентрироваться на более важных вещах. Почему другие европейские страны не могут предоставить больше средств после всех своих заявлений? [...] Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец? В октябре 2022 года американское правительство опасалось применения тактического ядерного оружия в Украине. Это должно заставить нас задуматься", - сказал он.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Передача ракет Taurus в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, партнеры Олафа Шольца в правительственной коалиции давят на канцлера Германии, чтобы он отказался от противодействия передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Немецкая оппозиция требует разъяснений относительно того, как именно канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что передача ракет Taurus Украине может затянуть Германию в войну с Россией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

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