Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus - Der Spiegel

Главной проблемой является вопрос контроля за целями, поскольку без присутствия немецких военных этот процесс сложно обеспечить, отметили в издании.

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Бербок предлагает план передачи ракет Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Германии Олафа Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечают в издании, Бербок тайно разрабатывает план, по которому Германия сможет передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, не пересекая "красных линий" немецкого канцлера Шольца.

"Один из его вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока что министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца", - отметили в материале. видео дня

Главной проблемой является вопрос контроля за целями ("куда целиться, куда стрелять и куда попадать"), поскольку без присутствия немецких военных этот процесс сложно обеспечить. В то же время, по словам экспертов, ракеты Taurus можно развернуть в полном объеме только с помощью Бундесвера, ведь это требует комплексного планирования.

"Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров", - говорится в публикации.

По словам авторов, если Германия хочет развернуть Taurus, то солдаты Бундесвера должны хотя бы помогать в планировании миссий. Но канцлер Германии не согласен с этим подходом.

"В качестве альтернативы Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте - вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу", - добавили в издании.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Передача Taurus Украине

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну. Он заявил, что контроль за целями, как в случае с Англией и Францией, не возможен со стороны Германии.

Также партнеры Шольца в правительственной коалиции подталкивают канцлера отказаться от противодействия передачи крылатых ракет Taurus Украине. Однако Шольц обеспокоен возможным использованием ракет против России и опасается размещения немецких солдат в Украине, что сделает их участниками войны.

Кроме этого, немецкая оппозиция ХДС/ХСС требует объяснений от канцлера Олафа Шольца относительно его выводов о передаче Украине ракет Taurus, которые, по его словам, могут втянуть Германию в войну с Россией. Парламентарии хотят выяснить, как канцлер пришел к таким выводам без подтверждений от военных или производителя ракет.

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