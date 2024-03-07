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Оппозиция давит на правительство ФРГ: требует немедленно передать Украине Taurus

Руслана Заклинская
7 марта 2024, 21:43
Предложение передать Украине ракеты "в максимально возможном объеме и без проволочек" рассмотрят во время заседания Бундестага.
Оппозиция давит на правительство ФРГ: требует немедленно передать Украине Taurus
ХДС/ХСС хочет помочь Украине с ракетами Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС в Бундестаге планирует внести на рассмотрение проект резолюции о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post.

"Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу", - отметил Фрай.

По его словам, вопрос о поставках Taurus рассмотрят на следующей сессионной неделе, в четверг, 14 марта. В проекте резолюции политики хотят призвать правительство Германии поддержать запрос Украины на получение ракет "в максимально возможном объеме и без проволочек".

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Стоит отметить, что шансы поддержки инициативы невелики, поскольку ее внесла оппозиционная фракция. Однако недавно Бундестаг принял резолюцию о передаче Украине дальнобойных ракет, но конкретный тип не назвал.

Ракета Таурус, инфографика
Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Германия отказывается предоставить Taurus Украине

Напомним, Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну. Он заявил, что контроль за целями, как в случае с Англией и Францией, не возможен со стороны Германии.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что эскалацией войны в Украине будет только отправка солдат НАТО для противостояния России. Он подчеркнул, что предоставление другой помощи, включая оружие, не является эскалацией, комментируя заявление Шольца.

Также канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

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