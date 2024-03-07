Кэмерон намекнул Шольцу, что передача Taurus не является эскалацией войны в Украине

Пока Запад "не находится в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, это не эскалация", заявил глава МИД Великобритании.

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Бербок избегает вопроса о ракетах Taurus / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНИАН

Эскалацией войны в Украине может быть только отправка солдат НАТО для противостояния России. Предоставление другой помощи, в частности оружия, не является эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, пишет Sky News.

Кэмерон отметил, что вопрос предоставления Украине оружия является "суверенным решением каждой страны". В то же время он подчеркнул, что Великобритания передала ракеты Storm Shadow, что позволило Украине отбросить российские силы. Тогда как Германия до сих пор колеблется относительно передачи своих ракет Taurus большего радиуса действия.

"Вы получаете мир силой, вы получаете мир, демонстрируя, что Путин не может победить, вы получаете мир, помогая украинцам, предоставляя то, что им нужно на поле боя", - сказал Кэмерон.

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По его словам, на каждом этапе союзников Украины предупреждали, что предоставление определенного оружия, в частности противотанкового оружия, танков и дальнобойной артиллерии, будет расцениваться Россией как эскалация. Однако этого не произошло.

"Если вы помогаете стране защищаться от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то ничто не мешает вам помочь Украине отвоевать свою территорию", - заявил глава МИД.

Кэмерон подчеркнул, что пока Запад "не находится в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, это не эскалация".

На вопрос о том, давит ли Великобритания на Германию относительно поставок ракет Taurus в Украину, Кэмерон сказал, что "не хочет играть на руку некоторым российским нарративам о разногласиях между союзниками". Также он добавил, что существует "невероятное единство", но "конечно, у нас будут области, где мы сможем обсудить, что еще мы можем сделать".

Инфографика: Главред

Реакция МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избегает вопроса о поставках ракет Taurus для Украины. Она заявила, что есть "темы, которые не обсуждаются публично".

По словам Бербок, Украине нужен разнообразный арсенал оружия и Германия продолжает сотрудничать со своими партнерами в этом направлении. Она подчеркнула, что конкретные типы оружия "самые эффективные, если мы планируем вместе".

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Германия отказывается предоставить Taurus Украине

Напомним, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за возможности их использования для атак по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

Также Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну. Он заявил, что контроль за целями, как в случае с Англией и Францией, не возможен со стороны Германии.

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