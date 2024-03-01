'Он не доверяет украинцам': депутат Бундестага обвинил Шольца во лжи о Taurus

Утверждение Шольца о необходимости присутствия солдат Бундесвера для развертывания Taurus "явно не соответствует действительности", депутат Бундестага.

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Для развертывания Taurus солдаты не нужны / Коллаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что для развертывания Taurus нужны солдаты Бундесвера, было "очевидно ошибочным". Об этом рассказал председатель европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер, пишет Der Westen.

Депутат Бундестага привел пример Южной Кореи, где без присутствия немецких солдат есть 260 крылатых ракет Taurus. По его словам, любой, кто знаком с этим вопросом, знает, что Шольц "очевидно говорит неправду".

"Или он (Олаф Шольц - ред.) не хочет это контролировать, так сказать, или он не доверяет украинцам", - сказал Хофрайтер. видео дня

Он отметил, что украинская армия всегда точно придерживалась всех условий связанных с поставками западного оружия. Председатель еврокомитета в Бундестаге считает, что факт, когда украинцам разрешено использовать оружие только для атаки по россиянам на территории Украины, "совсем не является необходимым по международному праву" и "на самом деле является почти абсурдным условием".

Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Германия отказывается предоставить Taurus Украине

Напомним, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за возможности их использования для атак по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

Также Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну. Он заявил, что контроль за целями, как в случае с Англией и Францией, не возможен со стороны Германии.

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