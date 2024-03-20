Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушку

РДК присутствует на территории России, что бы не говорили пропагандисты.

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РДК отбили один из многих штурмов россиян / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео РДК

Бои в Белгородской области продолжаются несмотря на россказни кремлевских пропагандистов о якобы "зачистке" территории от бойцов РДК. Русский добровольческий корпус в среду, 20 марта, показал кадры несостоявшегося штурма регулярных войск Путина, в ходе которых потери понесли сами нападавшие.

Место боев в РДК по объективным причинам не раскрывают, но в сообщении корпуса отмечается, что на видео - попытка оккупантов штурмовать русских добровольцев.

видео дня

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

РДК засели в одном из помещений, после чего группа российских военнослужащих выдвинулась в сторону добровольцев. В ходе штурма один из оккупантов бросил гранату, но попал по своему сослуживцу.

Затем по штурмовавшей группе прилетело FPV-дронами. Вследствие чего русские понесли потери - по словам членов РДК, из-за неумелых действий силам противника пришлось хаотично отступать.

РДК разбил оккупантов под Белгородом - смотрите видео:

Бои в Белгородской области

Уже почти неделю продолжаются активные боевые действия на украинской-российской границе, в ходе которых российским добровольческим движениям ("РДК", "Сибирский батальон" и легион "Свобода России"), согласно их же заявлениям, удалось продвинуться на несколько десятков км вглубь России. Кроме того, и это признают уже россияне, повстанцам удалось взять военнопленных.

17 марта российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре России. Они зашли в село Горьковское и захватили здание администрации.

Украина неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к повстанческим формированиям. Это же во всех своих заявлениях отмечали сами бойцы.

Кроме того, как писал Главред 17 марта, ночью Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

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