УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушку

Яна Ставская
20 марта 2024, 19:45
РДК присутствует на территории России, что бы не говорили пропагандисты.
Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушку
РДК отбили один из многих штурмов россиян / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео РДК

Бои в Белгородской области продолжаются несмотря на россказни кремлевских пропагандистов о якобы "зачистке" территории от бойцов РДК. Русский добровольческий корпус в среду, 20 марта, показал кадры несостоявшегося штурма регулярных войск Путина, в ходе которых потери понесли сами нападавшие.

Место боев в РДК по объективным причинам не раскрывают, но в сообщении корпуса отмечается, что на видео - попытка оккупантов штурмовать русских добровольцев.

видео дня

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

РДК засели в одном из помещений, после чего группа российских военнослужащих выдвинулась в сторону добровольцев. В ходе штурма один из оккупантов бросил гранату, но попал по своему сослуживцу.

Затем по штурмовавшей группе прилетело FPV-дронами. Вследствие чего русские понесли потери - по словам членов РДК, из-за неумелых действий силам противника пришлось хаотично отступать.

РДК разбил оккупантов под Белгородом - смотрите видео:

Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушку

Бои в Белгородской области

Уже почти неделю продолжаются активные боевые действия на украинской-российской границе, в ходе которых российским добровольческим движениям ("РДК", "Сибирский батальон" и легион "Свобода России"), согласно их же заявлениям, удалось продвинуться на несколько десятков км вглубь России. Кроме того, и это признают уже россияне, повстанцам удалось взять военнопленных.

17 марта российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре России. Они зашли в село Горьковское и захватили здание администрации.

Украина неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к повстанческим формированиям. Это же во всех своих заявлениях отмечали сами бойцы.

Кроме того, как писал Главред 17 марта, ночью Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война России и Украины Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
Реклама

Главное за день

Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

20:40 Мир
Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

19:40 Политика
Будет очень сильный туман и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Будет очень сильный туман и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:36 Синоптик
Все главные новости

Популярное

«Чудесные»: Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой 20453

"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара 10190

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара

Макрону что-то известно : журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой 6469

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой

Был агентом ФСБ : Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме 5352

"Был агентом ФСБ": Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме

Последние новости

20:40

Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

20:31

"Тайна, которую все знают": в МИД Польши намекнули, что в Украине есть западные военные

19:58

Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова

19:45

Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушкуВидео

19:40

Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

РФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – КущРФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – Кущ
19:36

Будет очень сильный туман и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:29

"Война – это всегда поражение": Папа Римский склоняет Украину к переговорам с РФ

19:13

"Родные горюют! Невыразимая потеря": в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым

19:10

Какой главный вызов Украины после войнымнение

Реклама
18:50

Никакого "прилета" не было: в Молдове сделали заявление по взрыву в Приднестровье

18:43

После скандала: Стас Михайлов промямлил ответ Пугачевой

18:38

Можно привлечь сумасшедшее состояние: какие 5 знаков зодиака ждет сюрприз в лунное затмение

18:35

"Нас интересует скорость": Шмыгаль признался, когда Украина получит 800 тыс. снарядов

18:11

"Смертельная опасность": какие растения в вашем саду опасны для животных

18:09

Получение медицинских данных Кейт Миддлтон: лондонская клиника начала расследование

18:07

Как быстро почистить расческу от грязи: девушка показала лайфхак

17:58

Взрывы в Белгороде и Курске: журналист предвидит появление в РФ своих "ЛДНР"Видео

17:51

Яркое видео: сын Андрея Шевченко впервые вышел играть за сборную УкраиныВидео

17:42

Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

17:41

Россияне провели провальные штурмы и отступили: ВСУ "покрошили" врага на юге

Реклама
17:00

Холоденко назвала главную черту советского человека: в чем отличие от европейца

16:57

"Бросают "мясные штурмы": в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем

16:51

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

16:50

Бесподобна шикарная закуска за 3 минуты: легче рецепта не найтиВидео

16:31

Ракеты с ударом более 640 км и аналог NASAMS: в WP узнали о производстве Украины

16:25

Гороскоп на завтра 21 марта: Весы получат важное письмо, Раки - повышение

16:16

"Наш голос и душа": как сейчас выглядит 94-летняя Лина Костенко

15:58

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ

15:50

Что делать, если в муке завелись жучки: 3 шага помогут от них избавиться

15:41

Деми Мур показала новое фото Брюса Уиллиса, который ее не узнает

15:40

Настоящие украинские пампушки с заварным кремом: известный повар показал рецепт

15:30

Ситуация на фронте значительно обострилась: в Нацгвардии раскрыли тактику врага

15:24

Ситуация в Украине под угрозой: в США предупредили об опасности

15:01

Большая разница: чем отличается чашка от кружки

14:53

Дмитрий Нагиев покинул РФ: причина

14:50

Звезда "Зозуль" искренне призналась как роль в сериале изменила ее жизнь

14:32

56-летняя Николь Кидман показала "железное" и мускулистое тело

14:28

"Звездный статус сыграл": экс-побратим Козловского раскрыл правду про его службу

14:00

"Красные линии" в использовании F-16: в Пентагоне предостерегли Украину

13:59

Комнатные растения зазеленеют с новой силой: эксперт поделилась секретом полива

Реклама
13:49

В Харькове огромный пожар после "прилета": есть погибшие, под завалами могут быть людиФото

13:34

В Польше заблокировали движение автобусов на одном из пунктов пропуска: что известно

13:19

"Забрали на скорой в реанимацию": отец Скрябина впервые рассказал о причине смерти его жены

13:13

Как понять какой характер у кошки: на что укажет форма подушечки на лапках

13:03

В Украине ударит +17 градусов: синоптик назвала дату повышения температуры

13:00

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркойВидео

12:59

Польша временно закроет границу с Украиной для транзита агропродукции - СМИ

12:56

Пора доставать секатор: когда и как обрезать персик веснойВидео

12:48

Рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено: в The Hill назвали сроки

12:41

"Ножевое ранение": покушение на путинистку Ларису Долину - детали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять