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"Нам будет трудно выстоять": Зеленский мощно обратился к США из-за задержки помощи

Алексей Тесля
7 апреля 2024, 21:00
Президент уверен в необходимости продолжать работу, сосредоточенную на Украине.
Флаг США, украинские военные, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обратился к союзникам из США / Офис президента Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Конгресса США в вопросе оказания помощи Киеву, Украине будет трудно не только победить российскую агрессию, но и вообще выстоять в войне.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24 в онлайн-формате.

Глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день крайне важно "совместно делать очень конкретные вещи".

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"И конечно, я хочу дать вам месседж, и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично - возможно, какие-то сильные месседжи, какие сильные шаги, - чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине", - подчеркнул он.

Вместе с тем президент обратил внимание на необходимость продолжать работу, сосредоточенную на Украине.

"В условиях, когда другие конфликты и события в мире отвлекают внимание международного сообщества от Украины, важно, чтобы послы United24 продолжали свою работу, сосредоточенную на Украине", - добавил Зеленский.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

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