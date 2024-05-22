Дополнительный отпуск для военных: в Кабмине рассказали, как получить

Отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

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Бойцы Сил обороны могут получить дополнительный отпуск / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Кабинет Министров Украины

Украинские бойцы Сил обороны могут получить дополнительный отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской военной техники, говорится в постановлении Кабинета министров №585.

Отмечается, что отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

В постановлении говорится, что общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год.

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Также известно, что за каждую единицу уничтоженной вражеской техники предусмотрен отпуск такой продолжительности:

военный корабль - 5 дней;

военный самолет - 5 дней;

зенитно-ракетный комплекс - 4 дня;

самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня - 4 дня;

военный вертолет - 4 дня;

танк - 3 дня;

боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система - 3 дня;

другие бронеавтомобили или грузовые автомобили - 2 дня;

радиолокационные системы средств противовоздушной обороны - 4 дня;

средство контрбатарейной борьбы - 2 дня;

средство радиоэлектронной борьбы - 2 дня;

легкие беспилотники малой дальности - 1 день;

средние беспилотники средней дальности - 2 дня;

тяжелые беспилотники большой дальности - 3 дня;

крылатая или баллистическая ракета - 3 дня;

комплекс дальнего визуального наблюдения - 4 дня;

средства радиоэлектронной разведки - 2 дня.

Стоит отметить, что подтверждением уничтожения вражеской техники является журнал боевых действий, рапорт командира подразделения, в котором подробно указываются обстоятельства, место, дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники, донесения командиров смежных подразделений, а также данные видеофиксации, технических средств разведки во время боевой работы.

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