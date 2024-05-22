Дополнительный отпуск для военных: в Кабмине рассказали, как получить

Украинские бойцы Сил обороны могут получить дополнительный отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской военной техники, говорится в постановлении Кабинета министров №585.
Отмечается, что отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
В постановлении говорится, что общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год.
Также известно, что за каждую единицу уничтоженной вражеской техники предусмотрен отпуск такой продолжительности:
- военный корабль - 5 дней;
- военный самолет - 5 дней;
- зенитно-ракетный комплекс - 4 дня;
- самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня - 4 дня;
- военный вертолет - 4 дня;
- танк - 3 дня;
- боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система - 3 дня;
- другие бронеавтомобили или грузовые автомобили - 2 дня;
- радиолокационные системы средств противовоздушной обороны - 4 дня;
- средство контрбатарейной борьбы - 2 дня;
- средство радиоэлектронной борьбы - 2 дня;
- легкие беспилотники малой дальности - 1 день;
- средние беспилотники средней дальности - 2 дня;
- тяжелые беспилотники большой дальности - 3 дня;
- крылатая или баллистическая ракета - 3 дня;
- комплекс дальнего визуального наблюдения - 4 дня;
- средства радиоэлектронной разведки - 2 дня.
Стоит отметить, что подтверждением уничтожения вражеской техники является журнал боевых действий, рапорт командира подразделения, в котором подробно указываются обстоятельства, место, дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники, донесения командиров смежных подразделений, а также данные видеофиксации, технических средств разведки во время боевой работы.
Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Удары ВСУ по технике РФ - последние новости
Напомним, 19 мая Силы обороны Украины нанесли удар по ракетному кораблю "Циклон" Черноморского флота РФ. В результате атаки российский корабль проекта 22800 был полностью уничтожен не завершив государственные испытания.
Силы обороны Украины также уничтожили морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора России "Ковровец".
Ранее сообщалось, что украинские военные мастерски уничтожили российский штурмовик Су-25.
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