Огненное сердце в небе над Сумщиной: уникальное видео уничтожения 'Шахеда'

Украинские пограничники уничтожили вражеский "Шахед" и в небе образовалась вспышка в виде огненного сердца.

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В небе над Сумщиной появилось огненное сердце после сбития "Шахеда" / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

Российские оккупанты в ночь на 6 мая атаковали Сумскую область "Шахедами". Украинским силам удалось уничтожить 12 беспилотников из 13-ти. Во время уничтожения одного такого дрона в небе образовался необычный взрыв. Уникальное видео уже разлетелось в Сети.

Украинские пограничники уничтожили ударный беспилотник. От попадания "Шахед" развалился на много частей, а в небе образовалось настоящее сердце из огня. Они смогли снять на видео этот уникальный момент.

"После сбития пограничниками на Сумщине ударного БпЛА "Shahed-136/131" в ночном небе образовалось огненное сердце", - пишут пограничники. видео дня

Смотрите видео сбития "Шахеда" над Сумской областью:

В небе над Сумской областью появилось огненное сердце после сбития "Шахеда" / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последствия для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможной угрозе нового массированного удара российских оккупантов по Украине, связывая это с возможным новым наступлением страны-агрессора.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты возобновили тактику массированных ракетных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры в Украине, причем это происходит не во время отопительного сезона, а в условно теплое время года. Это изменение стратегии может быть связано с политической и экономической ситуацией.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник также предупредил о вероятности новых ракетных ударов РФ по Украине, отмечая, что в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары. Он также отметил, что перед РФ стоят три сакральные даты, когда может возникнуть угроза ракетных обстрелов: Воскресение Христово, инаугурация Путина и 9 мая.

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