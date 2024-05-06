Важный партнер Украины вдруг "запел" о "мире" с Путиным

Италия помогает Украине оружием и гуманитарной помощью.

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В Италии сделали новое заявление по Украине и России / Коллаж Главреда. Фото: pixabay

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, и до этого отличавшийся двузначной позицией по Украине и России, снова выдал предложение о "мире" с Москвой вопреки ведению ею ожесточенной агрессии.

Как пишет Reuters, Крозетто, комментируя ситуацию в Украине итальянским СМИ, заявил о "провале" санкций против РФ, призвав Запад приложить больше усилий для поиска дипломатического решения с Путиным.

"Вместо этого… единственный способ разрешить этот кризис (войну РФ против Украины, - Главред) - вовлечь всех, сначала для перемирия, затем - для мира", - сказал Крозетто. видео дня

На возражение журналиста, что Путин не проявил готовности к переговорам, Крозетто ответил: "Это хороший повод для нас стараться еще больше".

"Мы не должны отказываться от любого пути дипломатии, каким бы узким он не был", - добавил итальянский министр.

При этом Крозетто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине - ради получения "большего времени", чтобы добиться перемирия.

Отдельно министр обороны Италии сказал, что оккупация Россией Киева "неизбежно приведет к столкновению с другими странами, которые не допустят российские танки на своих границах".

Агентство напоминает, что в прошлом году Крозетто критиковал украинское контрнаступление, утверждая, что общался по этому поводу с Зеленским, но тот его "не послушал".

Переговоры с Россией - риски замораживания войны

Ранее бывший командующий Сухопутных сил США генерал-лейтенант Бен Ходжес подчеркивал, что единственным результатом заморозки войны станет отложение на некоторое время следующего шага РФ. Кроме того, по его мнению, только украинцы должны решать свое будущее, все зависит от Украины.

Путин неоднократно поднимал вопрос так называемых переговоров с Украиной, но с существенным нюансом - только на условиях Москвы, в частности узакониванием оккупированных территорий за Россией.

Сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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