Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

Страна-агрессор Россия со всех сторон ищет, как бы пополнить свои ряды и получить еще один шанс на наступление в Украине. Однако получается это у командования РФ довольно плохо.
Примером является добровольческий корпус, который активно задействуют в боевых задачах на фронте. В обзоре Министерство обороны Великобритании в соцсети X проанализировало, что это формирование россиян не очень подходит к поставленным задачам и несет большие потери.
"Российское Минобороны все больше централизует механизмы командования и контроля за неформальными пророссийскими силами, вероятно для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях в Украине", - говорится в сообщении.
Именно добровольческий корпус Россия создала еще в феврале 2023 года под единым командованием и управлением. В его ряды вступили около 20 тысяч желающих - это резервисты, бывшие заключенные и наемники. Группировку уже больше года привлекают к наступательным действиям. Аналитики считают, что такая тактика стала проигрышной для Кремля.
"Российские нерегулярные формирования - это преимущественно легкие пехотинские подразделения, у которых нет интегрированной артиллерийской поддержки или поддержки с воздуха, и это делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения. Соответственно, в течение последних 9 месяцев нерегулярные российские подразделения вероятно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии", - отметили в обзоре.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Штурмы и наступления российских оккупантов на территории Украины
Накануне выяснилось, что российское военное командование перебрасывает максимальное количество резервов и ресурсов на Харьковское направление, чтобы остановить отступление собственных войск.
Ранее чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. В мае российская оккупационная армия теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.
На Юге враг не прекращает попыток штурмовать украинские позиции, однако ВСУ удалось отбить все попытки атак противника, а также уничтожить 5 лодок российской армии, также группировка страны-агрессора потеряла немало живой силы.
Другие новости о ситуации на фронте:
- Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге
- РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли адскую ситуацию в Донецкой области
- В ISW рассказали о вторжении РФ на Сумщину и "оккупации" села: какая ситуация в регионе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред