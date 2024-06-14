Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

По всему фронту действуют группировки добровольческого корпуса РФ, но его эффективность крайне низкая, а потери "перегнали" показатели регулярной армии.

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Оккупационная армия отправила на фронт добровольцев, однако они не смогли показать результат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Страна-агрессор Россия со всех сторон ищет, как бы пополнить свои ряды и получить еще один шанс на наступление в Украине. Однако получается это у командования РФ довольно плохо.

Примером является добровольческий корпус, который активно задействуют в боевых задачах на фронте. В обзоре Министерство обороны Великобритании в соцсети X проанализировало, что это формирование россиян не очень подходит к поставленным задачам и несет большие потери.

"Российское Минобороны все больше централизует механизмы командования и контроля за неформальными пророссийскими силами, вероятно для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях в Украине", - говорится в сообщении.

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Именно добровольческий корпус Россия создала еще в феврале 2023 года под единым командованием и управлением. В его ряды вступили около 20 тысяч желающих - это резервисты, бывшие заключенные и наемники. Группировку уже больше года привлекают к наступательным действиям. Аналитики считают, что такая тактика стала проигрышной для Кремля.

"Российские нерегулярные формирования - это преимущественно легкие пехотинские подразделения, у которых нет интегрированной артиллерийской поддержки или поддержки с воздуха, и это делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения. Соответственно, в течение последних 9 месяцев нерегулярные российские подразделения вероятно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии", - отметили в обзоре.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Штурмы и наступления российских оккупантов на территории Украины

Накануне выяснилось, что российское военное командование перебрасывает максимальное количество резервов и ресурсов на Харьковское направление, чтобы остановить отступление собственных войск.

Ранее чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. В мае российская оккупационная армия теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.

На Юге враг не прекращает попыток штурмовать украинские позиции, однако ВСУ удалось отбить все попытки атак противника, а также уничтожить 5 лодок российской армии, также группировка страны-агрессора потеряла немало живой силы.

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