УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

Анна Косик
14 июня 2024, 13:58
313
По всему фронту действуют группировки добровольческого корпуса РФ, но его эффективность крайне низкая, а потери "перегнали" показатели регулярной армии.
армия рф, противник
Оккупационная армия отправила на фронт добровольцев, однако они не смогли показать результат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Страна-агрессор Россия со всех сторон ищет, как бы пополнить свои ряды и получить еще один шанс на наступление в Украине. Однако получается это у командования РФ довольно плохо.

Примером является добровольческий корпус, который активно задействуют в боевых задачах на фронте. В обзоре Министерство обороны Великобритании в соцсети X проанализировало, что это формирование россиян не очень подходит к поставленным задачам и несет большие потери.

"Российское Минобороны все больше централизует механизмы командования и контроля за неформальными пророссийскими силами, вероятно для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях в Украине", - говорится в сообщении.

видео дня

Именно добровольческий корпус Россия создала еще в феврале 2023 года под единым командованием и управлением. В его ряды вступили около 20 тысяч желающих - это резервисты, бывшие заключенные и наемники. Группировку уже больше года привлекают к наступательным действиям. Аналитики считают, что такая тактика стала проигрышной для Кремля.

"Российские нерегулярные формирования - это преимущественно легкие пехотинские подразделения, у которых нет интегрированной артиллерийской поддержки или поддержки с воздуха, и это делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения. Соответственно, в течение последних 9 месяцев нерегулярные российские подразделения вероятно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии", - отметили в обзоре.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Штурмы и наступления российских оккупантов на территории Украины

Накануне выяснилось, что российское военное командование перебрасывает максимальное количество резервов и ресурсов на Харьковское направление, чтобы остановить отступление собственных войск.

Ранее чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. В мае российская оккупационная армия теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.

На Юге враг не прекращает попыток штурмовать украинские позиции, однако ВСУ удалось отбить все попытки атак противника, а также уничтожить 5 лодок российской армии, также группировка страны-агрессора потеряла немало живой силы.

Другие новости о ситуации на фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска
Реклама

Главное за день

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:57 Мир
Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:29 Мир
Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:19 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу 7187

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Медведев сдал Путина с потрохами 6042

Медведев сдал Путина с потрохами

Как сейчас выглядят дети-актеры из «Моей прекрасной няни» 5985

Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

Я умру на своем огороде : Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья 4802

"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

Последние новости

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:54

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
14:49

"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

14:49

Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокируетВидео

14:32

Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"Видео

14:10

Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

Реклама
13:58

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

13:45

"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

13:44

В семье Заворотнюк случилось еще одно горе

13:38

Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

13:30

Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кустеВидео

13:29

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:19

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:12

Прозрачность восстановления Киевщины: глава ОГА Кравченко рассказал о конференции в Берлине

12:59

"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

12:22

Депутаты Порошенко продолжают вести бизнес в России после полномасштабного вторжения – экспертВидео

12:20

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

Реклама
12:11

Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхакВидео

11:53

Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

11:50

Оккупанты перебросили в Крым С-500: в ВСУ назвали две особенности комплексов

11:12

Украинцам следует подкрутить прицел и перестать стрелять в себямнение

11:02

Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ

10:59

Угроза в Сумской области: в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации

10:58

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Драконам - сложный день, Свиньи - избегайте сахара

10:52

Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?": какую ошибку мы часто делаемВидео

10:51

Перепутал войну с торгами: Трамп раскритиковал пакет помощи Украине - Reuters

10:31

"Не мой размер": Дмитрий Гордон прокомментировал работу известной ведущейВидео

10:21

Ким Чен Ын передал Путину до 5 млн снарядов: в РФ отправилось 10 тысяч контейнеров

10:09

Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины: чего от него ждать

09:51

Ей было всего 44 года: во Львове умерла заслуженная артистка Украины

09:31

На Западе приняли решение по F-16 для Украины: в США сделали заявление

09:31

"Такой ущерб станет фатальным": Гончар сказал, по каким объектам в РФ надо бить

09:22

Гороскоп на завтра 15 июня: Девам - проблемы на фоне стресса, Весам - сильная ссора

09:17

Удары ВСУ по глубокому тылу РФ: позволит ли Байден использовать оружие США - ISW

09:00

Экономическое бронирование: текст закона и последствия

08:57

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 15 июня

08:32

Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить: детали

Реклама
08:20

Крым может стать непригодным для армии РФ: в ISW рассказали о роли ударов ВСУ

07:34

В РФ скулят из-за массовой атаки дронов: в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомбаВидео

06:39

РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": в нескольких областях прогремели взрывы

06:12

Какой должна быть немецкая политика поддержки Украины?мнение

05:30

"В Киеве тяжелая ситуация": Гончар объяснил, почему в столице отключения света самые длинные

05:03

"Есть одна Баба-Яга": приспешник Москвы срывает переговоры о вступлении Украины в ЕС

04:25

Путинистка Любовь Успенская получила "пощечину" в суде - что случилось

04:04

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС

03:00

"Поцелуй с Леонардо Ди Каприо был ужасом": Кейт Уинслет рассказала секрет о "Титанике"

02:34

Не блэкаут: стала известна реальная цель ударов РФ по энергетической инфраструктуре

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять