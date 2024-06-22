УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Мечтают о "золотом веке": российское "Братство" стремится к жесткой войне с Украиной

Руслана Заклинская
22 июня 2024, 23:58
112
Члены движения прошли военную подготовку, а некоторые уже отправились воевать в Украину, отметили в разведке Британии.
Мечтают о 'золотом веке': российское 'Братство' стремится к жесткой войне с Украиной
В России есть те, кто за более жесткий подход к войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, armyinform.com.ua

В России существуют силы, которые пропагандируют более жесткий подход к войне с Украиной. Одно из таких движений - националистическое "Братство академистов" владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщила разведка Британии в соцсети Х.

"Эта организация (Малофеева - Главред) имеет ячейки в различных российских университетах и придерживается воинственно империалистического мировоззрения. "Братство" верит, что 21 век может стать золотым веком русской культуры с идеологическим доминированием России в глобальном масштабе", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что "Братство академистов" организовало собственные военные учения. Часть членов организации уже отправилась воевать против Украины.

видео дня

"Существование этого движения свидетельствует о том, что в России есть избиратели, которые поддерживают более воинственный подход к войне в Украине и на Западе. Это, вероятно, будет иметь влияние на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит в течение оставшейся части этого десятилетия", - добавили в разведке.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Наступление россиян на Харьковщине - что известно

Напомним, неудачное наступление российской армии на Харьковщине привело только к значительным потерям в технике и живой силе оккупантов. Сейчас украинские защитники осуществляют контратаки, зачищая отдельные направления на Харьковщине, рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Также оккупанты приостановили активные боевые действия на Харьковском направлении. Россияне пытаются вывести свои неработоспособные подразделения из районов Волчанска, Тихого и Глубокого, отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Как сообщал Главред, на Харьковщине ВСУ остановили наступление российских оккупантов возле поселка Боровая. Россияне пытаются усилить свои ряды, но украинские войска успешно ликвидируют живую силу и технику врага.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Братство российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

Прицелился и застрелил: сумской депутат убил мужчину

Прицелился и застрелил: сумской депутат убил мужчину

00:26 Украина
РФ не может продвигаться, потери колоссальные: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

РФ не может продвигаться, потери колоссальные: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

23:06 Украина
Жесткий взрыв и крики: момент удара по Харькову попал на видео

Жесткий взрыв и крики: момент удара по Харькову попал на видео

22:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 8967

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 6093

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины 6054

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

Гороскоп на сегодня 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение 6053

Гороскоп на сегодня 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

Последние новости

00:26

Прицелился и застрелил: сумской депутат убил мужчину

00:11

Церковный праздник 23 июня: что категорически запрещено делать на Троицу

22 июня, суббота
23:58

Мечтают о "золотом веке": российское "Братство" стремится к жесткой войне с Украиной

23:10

Организаторы отказываются организовывать концерты Киркорову

23:06

РФ не может продвигаться, потери колоссальные: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
22:41

Лорак собралась искать новых поклонников за границей: куда отправилась предательница

22:20

Жесткий взрыв и крики: момент удара по Харькову попал на видеоФотоВидео

21:57

Слом произошел: как Запад перешел собственную красную линиюмнение

21:17

"Это будет последний день существования": дипломат сказал, применит ли Путин "ядерку"

Реклама
20:43

"Террор должен проиграть": Зеленский назвал три вещи, которые срочно необходимы УкраинеФотоВидео

19:54

Электроэнергии не будет только 4 часа: графики отключения света на 23 июня

19:40

Грозовой шторм будет заливать почти всю Украину: где не будет бушевать мощная непогода

19:28

"Дальше будет": в ГУР пообещали новые "эпичные" взрывы и пожары на объектах в России

19:07

Святая Троица 2024: что можно и нельзя делать 23 июня

18:43

РФ пытается продавить линию фронта: генерал ВСУ назвал главную цель россиян

18:31

"Ситуация может меняться каждый день": Минэнерго удивило заявлением об отключении света

17:49

Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по ХарьковуФотоВидео

17:49

"Шавка громко лает": у России нет шансов в войне с НАТО – экс-глава МИДВидео

17:29

РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей

17:17

Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

Реклама
16:56

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

16:32

Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за годВидео

16:28

В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

16:23

Ударных групп нет: ВСУ начинают зачистку на Харьковщине - Братчук

15:43

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

15:35

Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие, очень много раненыхФотоВидео

15:31

"Мат и оскорбления": путинистка Успенская требует компенсации за позорное интервью

15:21

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

14:42

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

14:29

Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

13:56

36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

13:51

Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишенВидео

13:49

Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

13:49

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"Видео

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

Реклама
11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на сегодня 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять