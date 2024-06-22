Мечтают о 'золотом веке': российское 'Братство' стремится к жесткой войне с Украиной

Члены движения прошли военную подготовку, а некоторые уже отправились воевать в Украину, отметили в разведке Британии.

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В России есть те, кто за более жесткий подход к войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, armyinform.com.ua

В России существуют силы, которые пропагандируют более жесткий подход к войне с Украиной. Одно из таких движений - националистическое "Братство академистов" владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщила разведка Британии в соцсети Х.

"Эта организация (Малофеева - Главред) имеет ячейки в различных российских университетах и придерживается воинственно империалистического мировоззрения. "Братство" верит, что 21 век может стать золотым веком русской культуры с идеологическим доминированием России в глобальном масштабе", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что "Братство академистов" организовало собственные военные учения. Часть членов организации уже отправилась воевать против Украины.

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"Существование этого движения свидетельствует о том, что в России есть избиратели, которые поддерживают более воинственный подход к войне в Украине и на Западе. Это, вероятно, будет иметь влияние на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит в течение оставшейся части этого десятилетия", - добавили в разведке.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Наступление россиян на Харьковщине - что известно

Напомним, неудачное наступление российской армии на Харьковщине привело только к значительным потерям в технике и живой силе оккупантов. Сейчас украинские защитники осуществляют контратаки, зачищая отдельные направления на Харьковщине, рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Также оккупанты приостановили активные боевые действия на Харьковском направлении. Россияне пытаются вывести свои неработоспособные подразделения из районов Волчанска, Тихого и Глубокого, отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Как сообщал Главред, на Харьковщине ВСУ остановили наступление российских оккупантов возле поселка Боровая. Россияне пытаются усилить свои ряды, но украинские войска успешно ликвидируют живую силу и технику врага.

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