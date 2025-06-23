Под завалами ищут преподавателей: РФ атаковала учебное заведение Одесчины

В ОВА сообщили, находились ли дети в здании в момент удара.

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Что известно об атаке РФ на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Кипер:

Враг атаковал Белгород-Днестровский

Под удар РФ попало учебное заведение

Под завалами могут быть люди

23 июня в Одесской области прогремели взрывы. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала город Белгород-Днестровский баллистикой. О последствиях вражеского удара в Telegram сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По его словам, россияне разрушили местное учебное заведение. Предварительно, под завалами могут быть люди. Речь идет о взрослых из преподавательского состава.

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"Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было", - написал Кипер.

В ОВА сообщили, что по состоянию на 15:09 идет ликвидация последствий и спасатели начали поиски людей, которые могут находиться под завалами здания.

По состоянию на 15:48 стало известно о двух погибших в результате вражеского удара. Также уже есть по меньшей мере двенадцать раненых. Эту информацию обновил глава ОВА.

"Три пострадавших в тяжелом состоянии. Другие ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

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Атаки россиян на Одесщину - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 июня россияне атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами находился Одесский район. В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.

Накануне в результате вражеской атаки на Одесщину были уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из животных потерялись.

Ранее российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед" в начале мая. Тогда в результате атаки поднялись пожары, а ряд объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.

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Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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