Под завалами ищут преподавателей: РФ атаковала учебное заведение Одесчины

Что сообщил Кипер:
- Враг атаковал Белгород-Днестровский
- Под удар РФ попало учебное заведение
- Под завалами могут быть люди
23 июня в Одесской области прогремели взрывы. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала город Белгород-Днестровский баллистикой. О последствиях вражеского удара в Telegram сообщил глава ОВА Олег Кипер.
По его словам, россияне разрушили местное учебное заведение. Предварительно, под завалами могут быть люди. Речь идет о взрослых из преподавательского состава.
"Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было", - написал Кипер.
В ОВА сообщили, что по состоянию на 15:09 идет ликвидация последствий и спасатели начали поиски людей, которые могут находиться под завалами здания.
По состоянию на 15:48 стало известно о двух погибших в результате вражеского удара. Также уже есть по меньшей мере двенадцать раненых. Эту информацию обновил глава ОВА.
"Три пострадавших в тяжелом состоянии. Другие ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Атаки россиян на Одесщину - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 июня россияне атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами находился Одесский район. В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.
Накануне в результате вражеской атаки на Одесщину были уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из животных потерялись.
Ранее российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед" в начале мая. Тогда в результате атаки поднялись пожары, а ряд объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.
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Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
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