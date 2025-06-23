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Россияне хотели убить Зеленского в аэропорту Польши - Малюк назвал 2 сценария

Юрий Берендий
23 июня 2025, 15:56
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Россияне хотели убить Зеленского в аэропорту Польши - Малюк назвал 2 сценария
Малюк впервые раскрыл детали двух покушений на Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского через собственную агентуру. Один из таких случаев произошел в польском Жешуве. Об этом во время общения с журналистами рассказал председатель СБУ Василий Малюк, передает "Телеграф".

По его словам, благодаря слаженным действиям польского Агентства внутренней безопасности (АВБ) удалось предотвратить покушение.

"Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его - эту "консерву" - активизировали", - отметил Малюк.

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Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что для покушения на президента Зеленского злоумышленник рассматривал два варианта атаки: с помощью FPV-дрона или снайперского оружия. Однако реализовать замысел не удалось. Планы были сорваны, а агента задержали совместно с польскими спецслужбами.

По словам Малюка, это была не единственная попытка. Еще одно покушение готовил полковник Управления государственной охраны, атаку планировали осуществить прямо на территории Офиса президента.

Глава СБУ подчеркнул, что эта операция была очень сложной и длилась почти два года, с начала полномасштабной войны. Благодаря глубокому агентурному и техническому проникновению удалось вывести на чистую воду всю вражескую группу.

"Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично", - добавил он.

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