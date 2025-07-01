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Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит за удар по Гуляйполю

Юрий Берендий
1 июля 2025, 22:11
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Зеленский анонсировал ответ для России из-за ракетного удара РФ по Гуляйполю в результате которого погибли военные и гражданские, более 30 человек - ранены.
Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит за удар по Гуляйполю
В результате удара погибли гражданские и военные, более 30 человек ранены / Коллаж Главред, фото: Силы обороны Юга, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В результате удара по Гуляйполю есть жертвы среди гражданских и военных, более 30 человек - ранены
  • Зеленский анонсировал ответ для России

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Гуляйполю в Днепропетровской области в результате которого погиб комбат 110-й бригады, другие военные и гражданские. Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

По его словам, разбор завалов в результате вражеского обстрела продолжался в течение всего дня.

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"К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал он.

Зеленский сообщил, что продолжается полное расследование обстоятельств ракетного удара, и он ожидает соответствующий доклад. Он добавил, что все пострадавшие, которых более 30 человек, получают необходимую медицинскую помощь.

"Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", - резюмировал он.

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Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 июля российские войска совершили четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрелов возник пожар на одном из предприятий, повреждены несколько частных домов.

В ночь на 29 июня, Россия в очередной раз устроила массированную воздушную атаку на Украину, запустив по территории государства ракеты и дроны. Взрывы прогремели в Запорожской, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.

Россия все активнее использует тактику психологического давления на мирное население. Как сообщает немецкое издание NTV.de, в июне существенно возросла интенсивность атак на Киев и другие города, при этом оккупанты всё чаще намеренно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, пытаясь посеять страх и истощить противовоздушную оборону Украины.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский ракетный удар
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