Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит за удар по Гуляйполю

О чем говорится в материале:
- В результате удара по Гуляйполю есть жертвы среди гражданских и военных, более 30 человек - ранены
- Зеленский анонсировал ответ для России
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Гуляйполю в Днепропетровской области в результате которого погиб комбат 110-й бригады, другие военные и гражданские. Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.
По его словам, разбор завалов в результате вражеского обстрела продолжался в течение всего дня.
"К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал он.
Зеленский сообщил, что продолжается полное расследование обстоятельств ракетного удара, и он ожидает соответствующий доклад. Он добавил, что все пострадавшие, которых более 30 человек, получают необходимую медицинскую помощь.
"Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", - резюмировал он.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 июля российские войска совершили четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрелов возник пожар на одном из предприятий, повреждены несколько частных домов.
В ночь на 29 июня, Россия в очередной раз устроила массированную воздушную атаку на Украину, запустив по территории государства ракеты и дроны. Взрывы прогремели в Запорожской, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.
Россия все активнее использует тактику психологического давления на мирное население. Как сообщает немецкое издание NTV.de, в июне существенно возросла интенсивность атак на Киев и другие города, при этом оккупанты всё чаще намеренно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, пытаясь посеять страх и истощить противовоздушную оборону Украины.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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