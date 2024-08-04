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Россия утверждает, что якобы "договорилась" со США о срыве спецоперации ВСУ

Яна Ставская
4 августа 2024, 14:34обновлено 4 августа, 15:06
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В Украине данный разговор между министрами обороны США и РФ уже подтвердили.
белоусов
Россия пожаловалась США на Украину - что происходит / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот видео, ГУР

Россия продолжает питать слухи о якобы тайных каналах переговоров со США. Замминистра Лаврова Сергей Рябков в воскресенье, 4 августа, заявил, что в результате состоявшегося этим летом разговора между министрами обороны странам удалось "избежать нового эскалационного витка".

Речь идет о разговоре между США и РФ, темой которого были жалобы Кремля по подготовке Украиной спецоперации. После чего глава Пентагона Ллойд Остин, по словам западных СМИ, давил на Украину, чтобы она отказалась от проведения мероприятий на территории РФ.

Рябков, комментируя итоги беседы Белоусова и Остина, сказал РИА Новости, что "сигнал до главы Пентагона дошел".

видео дня

Также он завуалированно заявил, что "сигнал дошел" до Киева.

"Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - ответил Рябков.

Чиновник снова начал спекулировать на теме возможного применения Россией ядерного оружия.

Переговоры РФ и США - о чем шла речь

По информации The New York Times, российский министр обороны Андрей Белоусов пожаловался главе Пентагона Ллойду Остину, что Украина, мол, готовит спецоперацию против страны-агрессора. В ГУР звонок Москвы в Вашингтон подтвердили.

Утверждалось, что в Минобороны США отнеслись к информации серьезно и обратились к Киеву с требованием этого не делать.

Это не первый звонок Белоусова к Ллойду Остину. 12 июля СМИ писали, как Белоусов уговаривал США не позволять Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России . После этого высокопоставленные чиновники США в разговорах с журналистами, которые интересовались судьбой разрешения ВСУ наносить удары ATACMS по объектам в РФ, были еще более категоричны в своих ответах.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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