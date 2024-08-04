Россия утверждает, что якобы "договорилась" со США о срыве спецоперации ВСУ

В Украине данный разговор между министрами обороны США и РФ уже подтвердили.

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Россия пожаловалась США на Украину - что происходит / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот видео, ГУР

Россия продолжает питать слухи о якобы тайных каналах переговоров со США. Замминистра Лаврова Сергей Рябков в воскресенье, 4 августа, заявил, что в результате состоявшегося этим летом разговора между министрами обороны странам удалось "избежать нового эскалационного витка".

Речь идет о разговоре между США и РФ, темой которого были жалобы Кремля по подготовке Украиной спецоперации. После чего глава Пентагона Ллойд Остин, по словам западных СМИ, давил на Украину, чтобы она отказалась от проведения мероприятий на территории РФ.

Рябков, комментируя итоги беседы Белоусова и Остина, сказал РИА Новости, что "сигнал до главы Пентагона дошел".

видео дня

Также он завуалированно заявил, что "сигнал дошел" до Киева.

"Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - ответил Рябков.

Чиновник снова начал спекулировать на теме возможного применения Россией ядерного оружия.

Переговоры РФ и США - о чем шла речь

По информации The New York Times, российский министр обороны Андрей Белоусов пожаловался главе Пентагона Ллойду Остину, что Украина, мол, готовит спецоперацию против страны-агрессора. В ГУР звонок Москвы в Вашингтон подтвердили.

Утверждалось, что в Минобороны США отнеслись к информации серьезно и обратились к Киеву с требованием этого не делать.

Это не первый звонок Белоусова к Ллойду Остину. 12 июля СМИ писали, как Белоусов уговаривал США не позволять Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России . После этого высокопоставленные чиновники США в разговорах с журналистами, которые интересовались судьбой разрешения ВСУ наносить удары ATACMS по объектам в РФ, были еще более категоричны в своих ответах.

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