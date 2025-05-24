Массированная комбинированная атака на Киев: в столице снова раздаются взрывы

Киевлян предупредили о комбинированной атаке дронами и ракетами и призвали к осторожности

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Массированная комбинированная атака на Киев / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

О главном:

ПВО работает по вражеским БпЛА и баллистическим ракетам

ВСУ предупредили об угрозе баллистического удара с севера

Взрывы в районе Киева были слышны около 23:38. Звуки были достаточно громкими.

Киевский городской голова сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

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Ранее мэр заявил:

"Более 20 вражеских БпЛА направляются на Киев с трех разных направлений" - Броварского, Вышгородского и Бориспольского районов. Это сообщение было сделано около 00:05.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили фиксацию движения баллистических ракет. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!" - говорится в сообщении.

В Киеве зафиксировали падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах, на место оперативно выехали все экстренные службы. Также в Оболонском районе зафиксировано падение обломков ракеты.

Начальник КГГА Тимур Ткаченко сообщил о пожарах по двум адресам в Святошинском районе. Есть четверо пострадавших. У всех - острая реакция на стресс, без госпитализации.

Известно, что в Соломенском районе обломки российского БпЛА упали на жилой дом, а в Днепровском районе пострадали два человека. Медики уже работают на местах, - сообщил Кличко.

В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте - Кличко.

Зафиксировано горение обломков в Оболонском и Шевченковском районе столицы. Количество пострадавших от вражеской атаки возросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Остальным медики оказали помощь на месте, заявил мэр города

Также, как сообщил Начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома. В результате атаки есть пострадавшие.

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