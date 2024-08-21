ВСУ берут Курщину, а Путин решил отведать пастилу: у патриотов РФ бомбит

В то время как ВСУ уже контролируют 93 населенных пункта в Курской области РФ и это только начало, Путин... дегустирует пастилу и наслаждается жизнью. Диктатор решил отправиться в турне с рабочими визитами.
Сначала отправился в Узбекистан и Азербайджан, после чего совершил несколько поездок по российским регионам: Северной Осетией, Чечней, Подмосковьем.
Что интересно, агрессор нашел время, чтобы фотографироваться с детьми главы Чечни Рамзана Кадырова, посещать сады и есть пастилу. Однако почему-то в плотном графике не выделил окошечко для посещения Курщины.
Такие действия главы Кремля изрядно не понравились ура-патриотам. Как результат, в российских Z-каналах разразилась мощная "зрада".
"Разъяренный патриот" Виктор Алкснис жалуется, что дегустация пастилы стала последней каплей, которая превысила порог терпения.
"Неужели для него пастила дороже суверенитета и территориальной целостности России, дороже жизни граждан России(...)? Почему он не полетел в Курск?" - возмутился Алкснис.
Так называемый российский военный и Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый) тоже не подбирал слов.
"Пастила вошла в чат. Курская область? Не пацаны! Погодите! Есть вопросы куда интереснее. Что происходит? (...) Шел третий год войны, враг занял часть Курской области... Я скоро зубы от злости сотру в порошок", - пожаловался оккупант.
Еще один популярный Z-блогер "Alex Parker Returns" назвал поведение Путина "позором".
"Пока на "Россия 24" уже новости из Курской области передают (...) под заголовком "Курское направление", Пипа приехал в Беслан почтить жертв теракта, который произошел там 20 лет назад... Это какой-то позор!" - гневался ультрапатриот.
Бои в Курской области - последние новости
Недавно военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что Путин готов отдать территории Украине в Курской области. Таким образом, позиция Путина такова: пусть Курск захватывают, потому что главное для нас захватить Донбасс.
Уже ни для кого не секрет, что операция в Курской области изменила позицию Украины. Как рассказал Владимир Огрызко, успешные действия украинских сил на территории Курской области существенно повлияли на взгляды западных чиновников на право Украины использовать средства и ресурсы, чтобы остановить агрессора Россию.
Накануне появилась информация, что в Кореневском районе Курской области украинские бойцы полностью разбили российских морских пехотинцев, у них много 200 и 300.
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