ВСУ берут Курщину, а Путин решил отведать пастилу: у патриотов РФ бомбит

Путин всячески пытается не подать вида, что наступление ВСУ на Курщине его тревожит, поэтому развел изрядную бурную деятельность.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, REUTERS

В то время как ВСУ уже контролируют 93 населенных пункта в Курской области РФ и это только начало, Путин... дегустирует пастилу и наслаждается жизнью. Диктатор решил отправиться в турне с рабочими визитами.

Сначала отправился в Узбекистан и Азербайджан, после чего совершил несколько поездок по российским регионам: Северной Осетией, Чечней, Подмосковьем.

Что интересно, агрессор нашел время, чтобы фотографироваться с детьми главы Чечни Рамзана Кадырова, посещать сады и есть пастилу. Однако почему-то в плотном графике не выделил окошечко для посещения Курщины.

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Такие действия главы Кремля изрядно не понравились ура-патриотам. Как результат, в российских Z-каналах разразилась мощная "зрада".

"Разъяренный патриот" Виктор Алкснис жалуется, что дегустация пастилы стала последней каплей, которая превысила порог терпения.

"Неужели для него пастила дороже суверенитета и территориальной целостности России, дороже жизни граждан России(...)? Почему он не полетел в Курск?" - возмутился Алкснис.

В Z-каналах пылает - реакция Алксниса / Фото: скрин

Так называемый российский военный и Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый) тоже не подбирал слов.

"Пастила вошла в чат. Курская область? Не пацаны! Погодите! Есть вопросы куда интереснее. Что происходит? (...) Шел третий год войны, враг занял часть Курской области... Я скоро зубы от злости сотру в порошок", - пожаловался оккупант.

Фото: скрин / В Z-каналах пылает - реакция Тринадцатого

Еще один популярный Z-блогер "Alex Parker Returns" назвал поведение Путина "позором".

"Пока на "Россия 24" уже новости из Курской области передают (...) под заголовком "Курское направление", Пипа приехал в Беслан почтить жертв теракта, который произошел там 20 лет назад... Это какой-то позор!" - гневался ультрапатриот.

Фото: скрин / В Z-каналах пылает - реакция "Alex Parker Returns"

Бои в Курской области - последние новости

Недавно военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что Путин готов отдать территории Украине в Курской области. Таким образом, позиция Путина такова: пусть Курск захватывают, потому что главное для нас захватить Донбасс.

Уже ни для кого не секрет, что операция в Курской области изменила позицию Украины. Как рассказал Владимир Огрызко, успешные действия украинских сил на территории Курской области существенно повлияли на взгляды западных чиновников на право Украины использовать средства и ресурсы, чтобы остановить агрессора Россию.

Накануне появилась информация, что в Кореневском районе Курской области украинские бойцы полностью разбили российских морских пехотинцев, у них много 200 и 300.

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