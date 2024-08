РФ стягивает больше войск на Курщину: в ISW раскрыли план Кремля

Российские власти создают новые "добровольческие отряды" территориальной обороны, чтобы ответить на наступление украинских военных в Курской области. В стране-агрессоре России решили набрать около 1600 новобранцев, подписав с ними контракты на 6 месяцев. При этом в РФ обещают научить этих новобранцев воевать наряду с регулярными войсками.

На это обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW). Аналитики ISW отмечают, что такие действия лишь подчеркнули нежелание российского диктатора Владимира Путина серьезно противостоять операции ВСУ с помощью мобилизации или масштабных передислокаций войск с фронта. В первом случае диктатор РФ опасается, что после объявления мобилизации в России вспыхнет общественное недовольство, во втором случае - боится возможных сбоев в наступательных операциях российских оккупантов на востоке Украины.

Аналитики отметили, что исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов публично объявил 29 августа о создании так называемого добровольческого отряда "БАРС-Курск" (БАРС - боевой резерв российской армии - ред.). По его словам, задачей этого отряда будет "гарантировать безопасность" в регионе во время наступательной операции украинских военных и проведения переселения приграничных городов и сел области.

Спикер украинской оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев ранее отмечал, что власти страны-агрессора России также формируют аналогичные отряды для защиты соседних регионов - "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород". Согласно его информации, все три формирования будут поддерживать Северную группировку российских войск и в целом будут состоять из 4921 "добровольца".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.