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РФ стягивает больше войск на Курщину: в ISW раскрыли план Кремля

Алёна Воронина
30 августа 2024, 11:23
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Россия создает "отряды добровольцев", чтобы отправить их в Курскую область, а также перебрасывает российских наемников из Буркина-Фасо.
РФ стягивает больше войск на Курщину: в ISW раскрыли план Кремля
РФ стягивает больше войск на Курщину/ коллаж: Главред, фото: flickr, росСМИ

Российские власти создают новые "добровольческие отряды" территориальной обороны, чтобы ответить на наступление украинских военных в Курской области. В стране-агрессоре России решили набрать около 1600 новобранцев, подписав с ними контракты на 6 месяцев. При этом в РФ обещают научить этих новобранцев воевать наряду с регулярными войсками.

На это обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW). Аналитики ISW отмечают, что такие действия лишь подчеркнули нежелание российского диктатора Владимира Путина серьезно противостоять операции ВСУ с помощью мобилизации или масштабных передислокаций войск с фронта. В первом случае диктатор РФ опасается, что после объявления мобилизации в России вспыхнет общественное недовольство, во втором случае - боится возможных сбоев в наступательных операциях российских оккупантов на востоке Украины.

Аналитики отметили, что исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов публично объявил 29 августа о создании так называемого добровольческого отряда "БАРС-Курск" (БАРС - боевой резерв российской армии - ред.). По его словам, задачей этого отряда будет "гарантировать безопасность" в регионе во время наступательной операции украинских военных и проведения переселения приграничных городов и сел области.

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Спикер украинской оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев ранее отмечал, что власти страны-агрессора России также формируют аналогичные отряды для защиты соседних регионов - "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород". Согласно его информации, все три формирования будут поддерживать Северную группировку российских войск и в целом будут состоять из 4921 "добровольца".

"Путин по-прежнему крайне не склонен к мобилизации и, скорее всего, продолжит полагаться на новобранцев на Курщине до тех пор, пока российские наступательные операции не достигнут своей кульминации на востоке Украины. В этот момент он может рассмотреть возможность переброски более боеспособных российских сил с этих направлений, чтобы оттеснить украинские подразделения за границу", - предположили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

РФ возвращает своих наемников из Буркина-Фасо в Курскую область

Во французском издании Le Monde сообщили, что наемники из российской бригады под названием "Медведи" покидают Буркина-Фасо (страна в Западной Африке). РФ их возвращает, чтобы перебросить в Курскую область для отражения наступления украинских войск.

Согласно данным издания, речь идет о группе численностью около ста человек. Они с мая находились в столице африканского государства Уагадугу, чтобы обеспечивать защиту главе хунты капитану Ибрагиму Траоре.

Le Monde отмечает, что причиной отъезда российских наемников из Африки является их перевод под Курск для обороны области от наступления ВСУ.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в ОП намекнули на продолжение Курской операции. Операции на территории РФ могут быть не только сухопутные, подчеркнул Михаил Подоляк.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отмечал, что враг боится захода украинских ДРГ на Курскую АЭС. Оккупанты издали распоряжение об ограничении въезда в населенный пункт, где расположена станция, не просто так, говорит эксперт.

В DeepState сообщили, что войска РФ выбили ВСУ из села Коренево в Курской области. 20 августа украинские войска захватили село Коренево в Курской области, начались бои за одноименный райцентр и железнодорожную станцию.

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