Россияне паникуют: враг боится захода украинских ДРГ на Курскую АЭС - Свитан

Оккупанты издали распоряжение об ограничении въезда в населенный пункт, где находится станция, не просто так.

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Оккупанты пытаются защитить станцию от прорыва ДРГ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с карты, Википедия, 36 ОБрМП им. Михаила Белинского

В связи с распоряжением властей в город Курчатов, где расположена Курская АЭС, попасть теперь могут только те, кто имеет специальный пропуск. Кроме этого бетонные блоки оккупанты выставляют на линии Курчатов-Льгов-Рыльск.

Как рассказал в эфире 24 канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, вероятно, разведка страны-агрессора России донесла оккупантам, что ВСУ могут выйти на трассу Рыльск-Льгов-Курчатов как и со стороны Суджи, так и со стороны Глухова.

Эксперт считает, что эти перекрытия и ограничения указывают на панику и страх захода украинских диверсионных групп на территорию атомной электростанции, ведь для ее освобождения и контроля над ней отобраны специальные подразделения.

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"То есть это те подразделения, которые могут выполнять боевые задачи по деблокированию атомных станций. У них есть специальная подготовка для работы рядом с реакторами, знают как нужно вести себя. Россияне боятся захода именно этих групп на атомную станцию в Курске", - говорит Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Накануне президент Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал о прогрессе в проведении операции в Курской области. По его словам, украинские защитники расширяют контроль над территорией Курщины и пополняют обменный фонд.

Ранее стало известно, что после уничтожения основных мостов, россияне в Курской области построили уже четвертую понтонную переправу через реку Сейм. Новый мост построили в селе Званное.

Напомним, ВСУ взяли под контроль 31 квадратный километр территории в Курской области за последнюю неделю. Украинские защитники продвигаются со скоростью 4,5 квадратных километра в сутки.

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