Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

Погода в Украине в выходные, 31 августа и 1 сентября, будет по большей части жаркой и сухой. Погодные условия существенно не изменятся по сравнению с предыдущими днями, ведь на них будет влиять малоподвижная система высокого давления, которая будет господствовать над Восточной Европой.
В Украину продолжит поступать сухой и теплый воздух из центральных районов Азии. Поэтому осадков в основном не предвидится, а температура воздуха будет достаточно высокой, превышая климатическую норму на 5-8 градусов. Кратковременные дожди в сопровождении гроз будут только в южных областях нашего государства. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 31 августа
В западных областях
В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33. В Карпатах ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.
В северных областях
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +29...+34.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32.
На юге Украины
В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Кое-где ожидаются дожди, временами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +25...+30.
В восточных областях
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.
Погода в Украине 1 сентября
В западных областях
В западных областях малооблачно, без осадков. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +28...+33. В Карпатах ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27.
В северных областях
В северных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34.
На юге Украины
В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Ночью в Одесской области местами грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +28...+33.
В восточных областях
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине будут лить дожди, но не везде. Синоптики предупреждают, что во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также сообщалось, что на Солнце новые вспышки - Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря. Ожидается, что эта магнитная буря будет "трясти" страну еще минимум два дня.
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