Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

Кратковременные дожди с грозами накроют лишь небольшую часть регионов, во всех остальных будет сухо и жарко.

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Погода в Украине - температура превысит норму на 8 градусов/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине в выходные, 31 августа и 1 сентября, будет по большей части жаркой и сухой. Погодные условия существенно не изменятся по сравнению с предыдущими днями, ведь на них будет влиять малоподвижная система высокого давления, которая будет господствовать над Восточной Европой.

В Украину продолжит поступать сухой и теплый воздух из центральных районов Азии. Поэтому осадков в основном не предвидится, а температура воздуха будет достаточно высокой, превышая климатическую норму на 5-8 градусов. Кратковременные дожди в сопровождении гроз будут только в южных областях нашего государства. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 31 августа

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33. В Карпатах ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +29...+34.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32.

На юге Украины

В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Кое-где ожидаются дожди, временами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +25...+30.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.

Погода в Украине 31 августа/ meteoprog

Погода в Украине 1 сентября

В западных областях

В западных областях малооблачно, без осадков. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +28...+33. В Карпатах ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34.

На юге Украины

В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Ночью в Одесской области местами грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +28...+33.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33.

Погода в Украине 1 сентября/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине будут лить дожди, но не везде. Синоптики предупреждают, что во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также сообщалось, что на Солнце новые вспышки - Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря. Ожидается, что эта магнитная буря будет "трясти" страну еще минимум два дня.

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