Будут лить дожди, но не везде: какой будет погода 30 августа

Синоптики предупреждают, что во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 30 августа будет жаркой. В то же время в некоторых областях могут быть дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Одесской и Херсонской областях.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: ventusky

Погода 30 августа

В Украине 30 августа будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в южных областях. Ветер в этот день будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 28-33°, на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 30 августа в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +23...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +20...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: meteoprog

Погода 30 августа в Киеве

В Киеве 30 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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