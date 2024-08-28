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На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2024, 22:17
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Синоптики предупреждают о том, что во многие области Украины идет более свежая погода.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 29 августа будет теплой, но во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 29 августа свежая погода придет на территории южных, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей. Грозовые дожди ожидаются в южных, Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 29 августа
Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: ventusky

Погода 29 августа

В Украине 29 августа будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в южных областях. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 16-21°; днем 28-33°, на Прикарпатье и в большинстве южных областей 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 29 августа в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +23...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +20...+30 градусов.

погода 29 августа
Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: meteoprog

Погода 29 августа в Киеве

В Киеве 29 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 16-21°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 августа
Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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