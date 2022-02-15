Байден пригрозил Путину "международным осуждением" в случае вторжения в Украину

Байден пригрозил Путину / Коллаж Reuters

Лидер американцев Джо Байден предупредил, что если Россия вторгнется в Украину в ближайшие дни или недели, "это будет встречено ошеломляющим международным осуждением".

"Ответственность имеет значение. Если Россия вторгнется в предстоящие дни и недели, человеческие жертвы для Украины будут огромными. И стратегические потери для России также будут огромными. Если Россия нападет на Украину, это будет встречено ошеломляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужные смерти и разрушение", - заявил президент США в своем выступлении в Белом доме.

"Вторжение в Украину станет нанесенной самому себе раной. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры ответят решительно. Запад сплочен и воодушевлен. Сегодня наши союзники по НАТО и альянсы едины и полны решимости, как никогда", — сказал Байден.

Байден отметил, что Россия и США объединились во Второй мировой войне, назвав её "войной по необходимости", и отметил различие с нынешним положением дел.

"Если Россия нападет на Украину, это будет война по выбору или война без причины. Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы говорить правду, потому что правда имеет значение. Ответственность имеет значение", — сказал Байден.

Реклама

"Если Россия в ближайшие дни и недели действительно вторгнется, человеческие жертвы для Украины будут огромными", — добавил он.

Возможное вторжение России в Украину

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

Читайте также: