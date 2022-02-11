Байден заявил о мировой войне, если "РФ и США начнут стрелять"

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден призвал американцев, которые находятся в Украине, выехать из страны на фоне возможного российского вторжения. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину.

"Это мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга", - сказал Байден в интервью NBC News.

"Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля", — сказал американский лидер.

В четверг Госдепартамент опубликовал консультативное предупреждение о том, что США "не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий России в Украине".

В NBC News напомнили, что, согласно оценке американских военных и разведки, российские военные могут начать полномасштабное вторжение с танками, которые потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов.

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Как сообщал Главред, в Белом доме не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения.

Ранее издание BuzzFeed написало о том, что в случае вторжения России в Украину посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны. Окончательное решение еще не принято, но переговоры якобы ведутся.

Возможное вторжение России в Украину

Издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Президент США Джо Байден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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