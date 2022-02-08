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Посольство США может переехать из Киева на Запад Украины - BuzzFeed

8 февраля 2022, 08:47
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В Госдепе США, комментируя информацию журналистов, заявили, что посольство США в Киеве работает и продолжает оказывать большинство консульских услуг.

Посольство США
Посольство США может переехать из Киева / УНИАН

В случае вторжения России в Украину посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны. Окончательное решение еще не принято, но переговоры ведутся.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет BuzzFeed.

"Посольство США в Киеве присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, активно обсуждается переезд куда-то на Запад Украины", - сообщает издание.

При этом в Госдепе США в ответ на запрос журналистов заявили, что "на данный момент сообщить нечего". Там отметили, что посольство США в Киеве продолжает оказывать большинство консульских услуг.

Отмечается также, что через несколько часов президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шульцем призвал граждан США немедленно покинуть Украину.

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"Я думаю, было бы разумно покинуть страну. Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю об американцах там. Я не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь", - сказал Байден.

Эвакуация дипломатов из Киева

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности. По его словам, "фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло".

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