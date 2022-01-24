Госдеп разрешил дипломатам США добровольно покинуть Украину, их семьи обязаны выехать из страны

Госдеп приказал части сотрудников посольства США покинуть Украину на фоне повышенных опасений по поводу вторжения РФ. Этот шаг рассматривается как временный.
24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".
"Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтоГосдепартамент принял решение разрешить выезд дипломатической миссии в Украине на фоне постоянных действий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в стране.
"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", – сказано в заявлении.
Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину. Американцев призвали не посещать Украину из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины.
Рекомендация в отношении путешествий уже была на четвертом уровне опасности из-за распространения COVID-19.
При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.
"Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", – отмечают в заявлении посольства США в Украине.
Как пишет Украинская правда, из Украины уедут несколько сотен дипломатов США.
Читайте такжеНападение России на Украину: назван самый вероятный сценарийИздание APpnews ранее сообщило, что Госдеп в воскресенье приказал части сотрудников посольства США и семьям всех американских сотрудников посольства США в Украине покинуть страну на фоне повышенных опасений по поводу российского вторжения. По словам официальных лиц, этот шаг рассматривается как временный и не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден провел совещание, посвященное ситуации вокруг Украины в связи с угрозой российского вторжения.
Американский лидер обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности. В Белом доме сообщили, что Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны.
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