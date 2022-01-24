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Госдеп разрешил дипломатам США добровольно покинуть Украину, их семьи обязаны выехать из страны

24 января 2022, 06:40
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Госдеп приказал части сотрудников посольства США покинуть Украину на фоне повышенных опасений по поводу вторжения РФ. Этот шаг рассматривается как временный.

Посольство США в Украине
Из Украины уедут несколько сотен дипломатов США / УНИАН

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

"Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтоГосдепартамент принял решение разрешить выезд дипломатической миссии в Украине на фоне постоянных действий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в стране.

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", – сказано в заявлении.

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Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину. Американцев призвали не посещать Украину из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины.

Рекомендация в отношении путешествий уже была на четвертом уровне опасности из-за распространения COVID-19.

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

"Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", – отмечают в заявлении посольства США в Украине.

Как пишет Украинская правда, из Украины уедут несколько сотен дипломатов США.

Читайте такжеНападение России на Украину: назван самый вероятный сценарийИздание APpnews ранее сообщило, что Госдеп в воскресенье приказал части сотрудников посольства США и семьям всех американских сотрудников посольства США в Украине покинуть страну на фоне повышенных опасений по поводу российского вторжения. По словам официальных лиц, этот шаг рассматривается как временный и не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден провел совещание, посвященное ситуации вокруг Украины в связи с угрозой российского вторжения.

Американский лидер обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности. В Белом доме сообщили, что Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны.

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