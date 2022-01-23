Угроза вторжения РФ в Украину: у Байдена раскрыли сценарий жесткого ответа

Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны, предупредили в Белом доме.
Президент США Джо Байден провел совещание, посвященное ситуации вокруг Украины в связи с угрозой российского вторжения.
Американский лидер обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности, сообщает Белый дом в Twitter.
В сообщении говорится, что Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны.
"Он подтвердил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами сделает так, что для России наступят быстрые и суровые последствия", - добавили в Белом доме.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о том, какая будет реакция США в случае агрессиии РФ против Украины. Он предупредил Россию, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.
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При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.
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