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Угроза вторжения РФ в Украину: у Байдена раскрыли сценарий жесткого ответа

23 января 2022, 15:29
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Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны, предупредили в Белом доме.

Джо Байден провел совещание, посвященное ситуации вокруг Украины / @WhiteHouse

Президент США Джо Байден провел совещание, посвященное ситуации вокруг Украины в связи с угрозой российского вторжения.

Американский лидер обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности, сообщает Белый дом в Twitter.

В сообщении говорится, что Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны.

"Он подтвердил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами сделает так, что для России наступят быстрые и суровые последствия", - добавили в Белом доме.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о том, какая будет реакция США в случае агрессиии РФ против Украины. Он предупредил Россию, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.

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При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.

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