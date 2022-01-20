"Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил Путина

Джо Байден / Фото Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о том, какая будет реакция США в случае агрессиии РФ против Украины.

Он предупредил Россию, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.

"Если какие-либо мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.

"Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжелую цену", - добавил Байден.

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