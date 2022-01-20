"Говорю как президент великой державы": Зеленский ответил Байдену на "незначительное" вторжение РФ

Владимир Зеленский / УНИАН

Украина хочет напомнить великим государствам, что не существует незначительных агрессий в том числе и для маленьких народов. Не бывает незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Twitter-аккаунте он ответил на слова президента США Байдена, который сказал, что Запад будет думать о санкциях в том случае, если Россия допустит "незначительное вторжение" в Украину.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великой державы", - подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется