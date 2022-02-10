В Белом доме не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины - The Hill

У Байдена не готовят массовую эвакуацию американских граждан из Украины / Фото Reuters

В Белом доме заявили, что не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию и планируем ряд чрезвычайных ситуаций, как мы всегда делаем, но, чтобы было понятно, мы не планируем массовую эвакуацию американских граждан из Украины", – пишет The Hill со ссылкой на неназванного американского чиновника.

При этом собеседник издания отметил, что американцам в Украине было бы разумно покинуть страну.

Также он прокомментировал информацию о том, что эвакуация планировалась якобы с участием американских военных на восточном фланге НАТО.

"Это многофункциональные силы, подготовленные и оснащенные для различных миссий для сдерживания агрессии и успокоения союзников по НАТО", - сказал чиновник Белого дома.

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Как сообщал Главред, на днях издание BuzzFeed написало о том, что в случае вторжения России в Украину посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны. Окончательное решение еще не принято, но переговоры якобы ведутся.

Эвакуация дипломатов из Киева

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности. По его словам, "фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло".

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