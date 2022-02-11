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РФ стягивает войска к границам Украины: появились новые снимки из Беларуси и аннексированного Крыма

11 февраля 2022, 11:02
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В Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму - реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

военные РФ, вторжение, учения РФ
10 февраля стартовали российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022 / Фото Reuters

Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и аннексированный Крым. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму - реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

"На Западе России большой контингент войск и вооруженных сил недавно прибыл на Курский полигон примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной. Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и техники", - написал в Twitter журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.

Фото с Курского полигона:

twitter.com/ChristopherJM
twitter.com/ChristopherJM
twitter.com/ChristopherJM

Сообщается также, что в Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники.

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"На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", - уточняет Миллер.

Снимки аэродрома Октябрьское в аннксированном Крыму:

twitter.com/ChristopherJM
twitter.com/ChristopherJM
twitter.com/ChristopherJM
twitter.com/ChristopherJM

Россия также перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 км от украинских границ:

twitter.com/ChristopherJM
twitter.com/ChristopherJM

Вместе с тем новые войска обнаружили неподалеку Новоозерного и в Славном (в оккупированном Крыму). На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и вновь прибывшая бронетехника.

Как сообщал Главред, 10 февраля в Беларуси стартовали российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022.

К учениям привлекли органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ. Продлятся учения до 20 февраля.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман назвала учения Союзная решимость "эскалацией, но никак не деэскалацией".

Возможное вторжение России в Украину

8 февраля резидент США Джо Байден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

Ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

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