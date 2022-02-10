Россия и Беларусь начали совместные военные учения вблизи границы Украины: карта

Россия и Беларусь проводят военные учения у границы Украины / Reuters

В Беларуси в четверг, 10 февраля, стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022".

К учениям привлекли органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, сообщает Минобороны России.

Продлятся учения до 20 февраля. При этом в российском оборонном ведомстве отмечают, что целью таких мер является отработать задачи "по прекращению и отражению внешней агрессии при ведении оборонительной операции, противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".

"Во время обучения выполняются мероприятия по усилению охраны Государственной границы для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", – говорится в сообщении.

Войска будут выполнять практические задания на следующих полигонах в Беларуси:

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Доманевский,

Гожский,

Обуз-Лесновский,

Брестский,

Осиповичский.

Также учения будут проходить на отдельных участках территории Беларуси и на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Иллюстрация Минобороны России

Российские военные возле украинской границы

Ранее американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что разведка Соединенных Штатов зафиксировала данные о новом сценарии России по военному вторжению в Украину. Отмечается, что Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы нападением украинцев "на русскоязычных на востоке украинского государства и на территории России".

Также The Washington Post сообщал, что Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих из тактических групп российских батальонов.

В России заявили, что готовы отвести войска если Запад и Киев пойдут на уступки Москве. Для снижения градуса напряженности у украинской границы РФ требует прекращения совместных учений ВСУ и НАТО, поставок Украине вооружений, вывода с территории государства военных советников и инструкторов Запада, отказа Киева от вступления в НАТО и избрания внеблокового статуса. При этом Альянс якобы должен отменить свою политику "открытых дверей".

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