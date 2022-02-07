НАТО планирует усилить военное присутствие на Востоке, если войска РФ останутся в Беларуси

НАТО поддерживает Украину / колаж УНИАН, Reuters

В НАТО рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши. Речь идет о том случае, если Россия оставит свои войска у Беларуси после завершения запланированных ранее военных учений.

"Там, где мы имеем войска постоянно, в разных странах – дебаты об этом являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это. В будущем это может измениться в зависимости от развития событий. Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси", - заявил в понедельник, 7 февраля, глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, пишет Reuters.

По его словам, НАТО ничего неизвестно об истинных намерениях РФ относительно вторжения в Украину.

"Если вы посмотрите на наращивание войск, Россия действительно может иметь достаточно сил для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Сделают ли они это, имеют ли они истинные намерения или нет, мы не знаем", - добавил Бауэр.

Читайте такжеЗапад не должен бросать Украину с Грузией: Польша призвала НАТО к переговорам с Киевом и ТбилисиМежду тем он подчеркнул, что последние развертывания российских войск на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения. А все это необходимо для поддержки военного наступления.

Реклама

"Если вы действительно рассматриваете возможность вторжения, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, все больше собирается вдоль российско-украинской и украинско-белорусской границ. Это само само собой очень тревожно", - отметил адмирал.

Поддержка НАТО Украины

Напомним, страны НАТО установили "воздушный мост" для поставок вооружения и боеприпасов в Украину. К таким мерам Альянс прибег, чтобы сдержать возможное вторжение российских войск.

Также ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг уведомил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.

Кроме этого, Украина, Европейский Союз и Североатлантический альянс запустили новый переговорный формат с целью обсуждения вопросов безопасности. Внешние угрозы ведут к укреплению сотрудничества для более эффективного противостояния агрессии России.

Читайте также: