Украина объявила о запуске формата по безопасности с НАТО и Евросоюзом

Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат для усиления реакции на агрессию России - дипломат / УНИАН

Украина, Европейский Союз и Североатлантический альянс запустили новый переговорный формат с целью обсуждения вопросов безопасности. Внешние угрозы ведут к укреплению сотрудничества для более эффективного противостояния агрессии России. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что запуск нового формата состоялся в четверг, 3 февраля. Страны-партнеры продолжают объединять свои усилия на международной арене для того, чтобы более результативно бороться с вызовами в сфере безопасности и с агрессией России.

Читайте такжеРоссия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции Альянса"Сегодня был начат новый формат для обсуждения вопросов в сфере безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров, которые готовы к дальнейшему укреплению наших институционных возможностей, чтобы эффективнее отвечать на вызовы в сфере безопасности и на российскую агрессию", - подчеркнул Всеволод Ченцов.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Североатлантический альянс и Украина должны принимать участие в диалоге Вашингтона и Москвы по безопасности.

Союз Украины, Польши и Великобритании

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс 21 января объявила о том, что Лондон изучает возможность создания трехстороннего военно-политического союза с Украиной и Польшей. По ее словам, государства после прошлогодних декабрьских переговоров уже работают над развитием сотрудничества.

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Британский Совет по геостратегии продемонстрировал карту, на которой Великобритания, Украина и Польша обозначены как союзники. При этом Беларусь и Россия показаны в качестве враждебных государств.

Президент Владимир Зеленский 1 февраля во время своего выступления в Раде анонсировал создание нового формата при участии Украины, Великобритании и Польши.

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