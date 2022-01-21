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В Британии заявили о создании тройственного союза с Украиной и Польшей

21 января 2022, 22:57

В МИД представили геополитическую карту, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом.

Великобритания, флаг
Британия рассматривает возможность создания тройственного союза / Фото pixabay.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

В Twitter Совета по геостратегии Великобритании представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий там обозначены Российская Федерация и Беларусь.

Известно, что Совет по геостратегии — это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере, стремится продвигать сильную Великобританию, тесно сотрудничая с союзниками и партнерами, поддерживать открытый международный порядок — для более безопасного и процветающего будущего.

Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила и глава МИД Британии Лиз Трасс во время сегодняшнего выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Великобритании.

"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", — заявила глава британского МИД.

Также Трасс использовала достаточно жесткую риторику в отношении Москвы и выразила безоговорочную поддержку Киеву:

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других.

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Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку.

Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну.

Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне", - заявила Трасс.

Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки".

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

20 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

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