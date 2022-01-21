"Хорошие новости": Кулеба пообщался с Блинкеном после его встречи с Лавровым

Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с Блинкеном / УНИАН

После сегодняшней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В ходе разговора Бликен рассказал Кулебе об итогах его переговоров в Берлине и Женеве. Также дипломаты обсудили укрепление обороноспособности Украины, сообщил глава украинского МИД в Twitter.

"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - написал Кулеба.