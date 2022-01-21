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Вторжение в Украину, Донбасс и признание "ЛДНР": заявления Лаврова и Блинкена по итогам встречи

21 января 2022, 15:16

В Женеве завершилась встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД РФ Лаврова по "гарантиям безопасности" Москве, переговоры длились 1,5 часа.

Блинкен, Лавров
Блинкен, Лавров / Фото Reuters

В пятницу, 21 января, состоялись переговоры по безопасности США и России. Стороны представляли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров. По итогам переговоров Лавров заявил, что Москва якобы не собирается нападать на Украину, а оккупационные администрации "ЛДНР" отказались, чтобы Россия их признавала.

Нападение на Украину

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете почему сейчас? А когда не нападать-то нам?", - сказал Лавров.

Признание Россией "ЛДНР"

"Референдум в Донецкой и Луганской областях серьезно обсуждался на встрече нормандского формата, где готовились минские договоренности. И нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под ними. То есть, по сути они пошли навстречу "нормандской четверки" и отозвали свои решения о независимости, понимая, что будут "от А до Я" выполнены минские договоренности. Прежде всего, предоставление особого статуса этим территориям", - сказал министр.

Путин готов к переговорам с Байденом

Лавров заявил, что Путин готов к диалогу с Байденом, однако подобные переговоры должны быть хорошо проработаны.

США отреагировали на российские требования

"Россия в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности", - сказал Лавров.

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Заявления Блинкена

Сразу после начала своей пресс-конференции Блинкен сказал, что США и союзники готовы к резкому и серьезному ответу России в случае ее вторжения в Украину.

"Россия стоит перед выбором - переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам", - сказал Блинкен.

Однако Вашингтон готов решать вопросы с Москвой на взаимовыгодных условиях.

США представят России свои предложения по безопасности в письменном виде уже на следующей неделе.

"Наша задача была в том, чтобы узнать, готова ли РФ выбрать дипломатический путь и другие необходимые шаги, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Украины и решить наши противоречия через дипломатию и диалог... Дискуссия с Лавровым была честной и предметной", - добавил госсекретарь.

США и союзники не собираются отказываться от нерасширения НАТО на восток. Страны не могут менять границы государств при помощи силовых сценариев, сказал Блинкен.

Штаты не теряют времени – Вашингтон поставит Киеву еще больше вооружений.

Все больше стран Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО

Американский чиновник отметил, что по причине агрессивных действий Москвы против Украины Североатлантическому альянсу приходится усиливать свои позиции в Европе. Теперь поддержка вступления Киева в блок безопасности Запада существенно стала существенно выше.

"Я сказал Лаврову: вы ухудшаете ситуацию, в 2014 году уровень симпатии украинцев к России был намного лучше. Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе, а поддержка вступления Украины в альянс среди украинцев значительно возросла", - отметил Блинкен.

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