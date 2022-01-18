Украина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США поставили жесткое условие России

Энтони Блинкен / Reuters

В диалоге США и России по безопасности должны принимать участие Североатлантический альянс и Украины. Об этом заявили в Госдепе по итогам телефонного разговора госсекретаря Штатов Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Целью телефонного разговора стала дискуссия о важности дипломатических переговоров с целью снижения градуса напряжения ситуации, сообщили в Госдепе.

"Госсекретарь повторил непоколебимые обязательства США по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнул, что в дискуссии по Европейской безопасности должны принимать участие НАТО и страны партнеры, включая Украину", - указано в сообщении Госдепа.

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