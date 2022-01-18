Блинкен летит в Украину на встречу с Зеленским: в Госдепе обнародовали цель визита

Энтони Блинкен / Reuters

В Государственном департаменте США подтвердили визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину.

Как сообщается, в рамках поездки Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"Блинкен 19 января встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении.

О чем будут говорить

В рамках визита госсекретарь США будет обсуждать единый подход в предотвращении российской угрозы для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы заставить Москву сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации.

Визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Блинкен также встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России", - говорится в сообщении.

Встреча Блинкена министром иностранных дел Германии

Уже 20 января он отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Поездки и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по снижению напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Что говорят в Украине

В министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Блинкен посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в торговой, инвестиционной и сфере безопасности.

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Угроза вторжения России в Украину

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

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