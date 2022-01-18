Завтра в Украину прибудет госсекретарь США Блинкен - СМИ

Энтони Блинкен приедет в Украину / Фото Reuters

В среду, 19 января, в Киеве с официальным визитом будет находиться государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на собственные источники.

Точная повестка дня переговоров пока неизвестна.

"Нетрудно предположить, что прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи со стягиванием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ", - отмечает издание.

Как известно, 10-13 января состоялись три раунда переговоров - переговоры делегаций России и США в Женеве, заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ. По их итогам все участники заявили о разногласиях в позициях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что по окончанию переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ в Вашингтоне планируют провести консультации с союзниками и партнерами.

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Возможное вторжение России в Украину

7 января американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.

Позже журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.

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12 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

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