Уступок касательно Украины на переговорах с РФ не будет — Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что уступок РФ касательно Украины не будет / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на переговорах между Вашингтоном и Москвой исключены уступки России касательно территориальной целостности Украины. Об этом Блинкен сказал в интервью The New York Times.

По словам главы Госдепа, переговоры США и РФ ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину. Цель переговоров - снижение напряженности.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.

Он также прокомментировал возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Возможно, есть основания для его обновления", - сказал Блинкен.

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Кроме того, госсекретарь высказался по поводу вероятного пересмотра соглашения о размещении обычных вооружений в Европе.

"Это, конечно, вещи, которые можно пересмотреть, если Россия серьезно настроена на это", — резюмировал глава американской дипломатии.

Ранее госсекретарь США озвучил два главных пути решения ситуации на границе с Украиной. По словам американского чиновника, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.

Переговоры США и России

9 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что стороны говорили о двусторонних темах, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января.

США подчеркнули, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу с заместителем госсекретаря США Венди Р. Шерман сложной, но деловой. По его словам, во время следующего раунда переговоров 10 января стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.

10 января 2022 года должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.