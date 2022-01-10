Уступок касательно Украины на переговорах с РФ не будет — Блинкен

Переговоры США и России ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину, отметил госсекретарь США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на переговорах между Вашингтоном и Москвой исключены уступки России касательно территориальной целостности Украины. Об этом Блинкен сказал в интервью The New York Times.
По словам главы Госдепа, переговоры США и РФ ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину. Цель переговоров - снижение напряженности.
"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.
Он также прокомментировал возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
"Возможно, есть основания для его обновления", - сказал Блинкен.
Кроме того, госсекретарь высказался по поводу вероятного пересмотра соглашения о размещении обычных вооружений в Европе.
"Это, конечно, вещи, которые можно пересмотреть, если Россия серьезно настроена на это", — резюмировал глава американской дипломатии.
Ранее госсекретарь США озвучил два главных пути решения ситуации на границе с Украиной. По словам американского чиновника, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.
Переговоры США и России
9 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что стороны говорили о двусторонних темах, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января.
США подчеркнули, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу с заместителем госсекретаря США Венди Р. Шерман сложной, но деловой. По его словам, во время следующего раунда переговоров 10 января стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.
10 января 2022 года должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.