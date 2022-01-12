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100 тысяч войск РФ у границ Украины и гибридный сценарий: США раскрыли планы Москвы против Киева

12 января 2022, 11:37
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Россия распространяет ложь и недостоверную информацию об Украине, США и НАТО, сказала Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд
Россия оккупировала часть территорий Украины, а Киев стремится к миру и демократии - Нуланд / УНИАН

Россия сконцентрировала 100 тысяч войск у границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Москва распространяет ложные сведения об украинском государстве, Штатах и Североатлантическом альянсе с целью оправдания собственных действий. Россияне оккупировали украинские территории, в то время как Киев стремится к миру. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В ходе своего брифинга она рассказала о том, что Россия у украинских границ фактически создала искусственный кризис. По ее словам, целью Москвы является дестабилизация ситуации в Украине.

"Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом в Украине. Именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать собственные действия", - отметила Нуланд.

Также она подчеркнула, что Россия является агрессором и захватила часть украинских территорий в 2014 году, тогда как Украине стремится только к обеспечении мирного, демократического и европейского будущего для своей страны.

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Войска России у границ Украины

Американское издание The New York Times 7 января продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 000 российских войск.

10 января состоялись переговоры США и России по безопасности. По итогам дискуссии в Вашингтоне заявили, что Штаты не собираются гарантировать нерасширение НАТО на восток или невступление Украины в Альянс. В случае новой военной операции против украинского государства Москву ожидают серьезные санкции.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

Журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.

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