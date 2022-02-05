В НАТО заявили о наращивании войск РФ у границ с Украиной

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул важность координации санкций против РФ.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг уведомил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.
"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и около нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС относительно следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - написал генсек в Twitter.
Второй этап российского вторжения - созыв "народной рады"
После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под контролем России, Кремль планирует создать фиктивный парламент, так называемую "Народную раду". Ее представители будут "отобраны российскими спецслужбами".
Она должна заменить настоящий парламент - Верховную Раду, а затем объявить его недействительным.
Из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной в полной зависимости от России. По мнению спецслужб, эти "бюрократические маневры" придадут перевороту российских оккупантов "видимость демократии и права".
Такие действия будут сопровождаться массированными пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".
У нового марионеточного правительства будет только одна задача - сломить сопротивление миллионов украинцев российской оккупации. Украинских активистов планируют отправить в концентрационные лагеря. Списки уже якобы составляются.
В секретном отчете сказано буквально: "Задачей этого органа ("народной рады", - ред.) будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость".
Остальное население будет угнетено и терроризировано массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб до тех пор, пока сопротивление оккупантам не будет сломлено.
"Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения подлинной капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти", - отмечает спецслужба.
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