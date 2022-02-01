Госдеп США решил эвакуировать семьи дипломатов из Беларуси

США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси / Фото: Reuters

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну. В ведомстве заявили, что ситуация в регионе непредсказуемая.

Существует риск произвольного применения законов в стране и угроз задержания, передает пресс-служба Госдепа.

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе непредсказуема.

Эвакуация дипломатов из Украины

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

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В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, в Вашингтоне пока не намерены проводить организованную эвакуацию американских граждан.

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