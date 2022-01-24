Эвакуация граждан США из Украины не планируется - Белый дом

Джен Псаки / Reuters

Соединенные Штаты разрешили покинуть Украину дипломатам с семьями.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в Белом доме пока не намерены проводить организованную эвакуацию американских граждан.

"Сейчас есть средства для этого (чтобы покинуть Украину, - ред.), конечно, есть коммерческие авиалинии, вы можете улететь. Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан", - заявила она.

Эвакуация дипломатов из Украины

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

Реклама

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Читайте такжеГермания готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины: в чем причина

Читайте также: