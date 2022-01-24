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Вслед за США Британия эвакуирует часть сотрудников посольства из Киева

24 января 2022, 10:19

Около половины сотрудников посольства, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом дипломатическая миссия продолжит работу.

Великобритания, флаг
Великобритания приняла решение об эвакуации сотрудников посольства в Украине / Фото pixabay.com

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию, передает ВВС.

Великобритания приняла решение об эвакуации сотрудников посольства после того, как США приказали родственникам сотрудников своего дипломатического ведомства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время".

Министерство иностранных дел Великобритании вслед за информацией BBC официально сообщило, что некоторых сотрудников посольства их страны в Украине вывозят из Киева. При этом дипмиссия продолжит работу.

Тем временем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. При этом он добавил что Евросоюз ожидает пояснений от США относительно решения Госдепа об эвакуации дипломатов и их семей из Украины.

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Как сообщал Главред, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

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