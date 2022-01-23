В МИД Британии заявили, что Москва хочет посадить в Киеве своего человека: в России ответили

Лиз Трасс сделала заявление о планах Кремля / Reuters

Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - говорится в сообщении МИД Великобритании.

В британском МИД отметили, что у них есть информация, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в частности это:

Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году

Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, руководитель Администрации бывшего президента Украины Януковича

Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 гг.

Британский МИД указывает, что некоторые из них "имеют контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину".

Как отметила Министр иностранных дел Лиз Трасс, информация, обнародованная сегодня, "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля".

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Реакция России на заявление МИД Британии

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

"Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД РФ.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", – добавили в МИД России.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что если угроза войны будет реальной, если будет начало активных действий, Украина будет просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. В Twitter Совета по геостратегии Великобритании представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий там обозначены Российская Федерация и Беларусь.

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